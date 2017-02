Valge Maja: Trump teadis nõuniku Vene-valedest juba ammu

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teadis juba mitu nädalat tagasi, et tema rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn valetas oma kohtumise kohta Venemaa suursaadikuga.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles täna oma igapäevasel pressikonverentsil, et riigipea administratsioon „vaagis seda küsimust iga päev eesmärgiga selgitada välja tõde“ ja otsustas, et kuigi Flynn ei rikkunud ühtegi seadust, ei saa ta sel ametikohal jätkata, vahendab uudistekanal MSNBC.

Spiceri sõnul palus Trump oma nõunikul tagasi astuda, kuna jõudis järeldusele, et teda ei saa usaldada. „Usalduse vähenemise ja kadumise tõttu seoses selle ja mitmete teiste küsitavate intsidentidega otsustas president paluda kindral Flynnil tagasi astuda,“ märkis ta.

Ajaleht Washington Post avalikustas kolmapäeval, et Flynn rääkis enne president Barack Obama ametist lahkumist Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga, ja kui tema käest nii ajakirjanike kui väidetavalt ka Valge Maja ametnike, sh asepresident Mike Pence'i poolt küsiti, kas arutati ka sanktsioone, vastas Flynn: „Ei.“

Neljapäeval näis Flynn aga sellest eitusest taganevat. Tema pressiesindaja tunnistas, et Flynn „andis mõista, et kuigi ta ei mäleta sanktsioonide arutamist, ei saa ta olla kindel, et see teema ei tulnud kunagi jutuks“.