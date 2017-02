Valge Maja: Trump ootab, et Venemaa tagastaks Krimmi Ukrainale

USA president Donald Trump on selgelt öelnud, et ootab, et Venemaa tagastaks Krimmi Ukrainale ja vähendaks vägivalda Ukrainas, teatas Valge Maja pressisekretär Sean Spicer teisipäeval.

„President Trump on teinud väga selgeks, et ootab, et Vene valitsus deeskaleeriks vägivalda Ukrainas ja tagastaks Krimmi,“ ütles Spicer igapäevasel pressikonverentsil Reutersi vahendusel.

„Samal ajal loodab ta igati ja tahab Venemaaga läbi saada,“ lisas Spicer.

Venemaa annekteeris Krimmi 2014. aastal.