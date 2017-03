Valge Maja: Trump ei mõelnud Obama pealtkuulamises süüdistamist sõna-sõnalt

Valge Maja kaks kõrgetasemelist ametnikku kinnitas esmaspäeval, et president Donald Trumpi põhjendamata väide, et president Barack Obama kuulas pealt tema telefoni, ei olnud mõeldud sõna-sõnalt, vaid Trump viitas laiemalt erinevatele jälgimistegevustele 2016. aasta valimiskampaania ajal.

„Ta ei arva tegelikult, et president Obama läks kohale ja kuulas tema telefoni isiklikult pealt,“ ütles Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer New York Timesi vahendusel.

„President ütles oma säutsus väga selgelt, et see oli, teate, „telefoniliini pealtkuulamine“,“ ütles Spicer, tehes sõrmedega jutumärke imiteeriva liigutuse. „See katab terve hulga jälgimistüüpe ja võimalusi.“

Spiceri sõnul on viimaste kuude jooksul olnud arvukalt erinevate väljaannete teateid, mis näivad viitavat, et on olnud erinevat tüüpi jälgimist, mis leidis aset 2016. aasta valimiste ajal.

Tegemist oli esimese korraga, kui Valge Maja on püüdnud selgitada Trumpi Twitteris esitatud süüdistust, et Obama kuulas tema telefone pealt ja on seetõttu „halb (või haige) mees“.

Justiitsministeerium palus esindajatekoja luurekomitee juhtidelt, kes olid andnud esmaspäevani aega Trumpi väite tõestamiseks, lisaaega, et teha kindlaks, milliseid või kas üldse on olemas selle kohta vastust andvaid dokumente.

Trumpi vanemnõunik Kellyanne Conway ütles pühapäeval intervjuus, et Obama võis kasutada igasuguseid muid seadmeid peale traditsioonilise telefoni pealtkuulamise, isegi mikrolaineahju.

Conway selgitas esmaspäeval, et ta ei süüdistanud endist presidenti läbi köögiaparaadi Trumpi nuhkimises, ning väitis, et tema sõnad võeti kontekstist välja.