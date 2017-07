Valge Maja toetavat sanktsioonide karmistamist Venemaa vastu

Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi pressiesindaja sõnul toetab administratsioon Esindajatekoda ja Senati erakondadeülest kava karmistada majandussanktsioone Venemaa vastu.

Trumpi pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders ütles täna uudistekanalile ABC, et valitsuskabinet „toetab seaduseelnõu praegusel kujul ja jätkab koostöö tegemist esindajatekoja ja senatiga, et need karmid sanktsioonid Venemaa vastu Ukraina olukorra täieliku lahendamiseni kehtestada“.

Valge Maja uus kommunikatsioonidirektor Anthony Scaramucci aga tunnistas telekanalile CNN, et ta ei tea veel, kas president allkirjastab seaduse sanktsioonide jõustumiseks.

Kongress üritab Venemaa-vastaste sanktsioonide karmistamisega karistada Moskvat sekkumise eest USA presidendivalimistesse ja Ukraina konflikti. Ühtlasi võtab see president Trumpilt võimaluse sanktsioonidest ühepoolselt loobuda.

Trumpi sõbralikkus president Vladimir Putini ja Venemaa suunal, hoolimata viimase vaenulikust tegevusest USA ja selle liitlaste suhtes, on sundinud nii demokraate kui vabariiklasi ühiselt ohje haarama ja tegutsema Valge Maja võimalikust meelepahast hoolimata.

Eelnõu tahetakse vastu võtta veel enne Kongressi suvepuhkusele suundumist.