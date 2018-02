Valge Maja sekretär lahkus naisepeksusüüdistuste tõttu ametist

Valge Maja personalisekretär Rob Porter, kes vastutas suure osa dokumentide eest, mis esitatakse president Donald Trumpile allkirjastamiseks, lahkus eile ametist kahe endise abikaasa avalike koduvägivallasüüdistuste tõttu.

Daily Mail tsiteeris Colbie Holdernessi, kes ütles, et Porter kägistas ja lõi teda nende abielu ajal. Väljaanne Intercept tsiteeris Porteri teist endist naist Jennifer Willoughbyt, kes ütles, et Porter oli vägivaldne, vahendab Reuters.

Valge Maja toetas Porterit, kuni avaldati foto sinise silmaga Holdernessist.

„Ma olin šokeeritud täna Rob Porteri vastu avaldatud uutest väidetest. Koduvägivallale ei ole meie ühiskonnas kohta,” ütles Valge Maja personaliülem John Kelly oma avalduses.

Olukorraga kursis olev allikas ütles, et Valge Maja ametnikud on olnud Porteri-vastastest süüdistustest teadlikud juba mõnda aega, kuid ei teadnud kuni viimaste päevadeni, kui tõsised need on.

Vaatamata ametist lahkumisele andis Porter süüdistustele vastulöögi.

„Need pöörased väited on lihtsalt valed,” ütles Porter oma Valge Maja kaudu tehtud avalduses. „Ma olen nende alatute kuritegude kohta olnud läbipaistev ja aus, aga ma ei vasta edaspidi avalikult koordineeritud laimukampaaniale.”