Valge Maja: samal tippkohtumisel osalevad Trump ja Putin ei kohtu päevakavade sobimatuse tõttu eraldi

USA president Donald Trump ei kohtu Aasia-Vaikse ookeani majanduskoostöö tippkohtumisel (APEC) Vietnamis eraldi Venemaa riigipea Vladimir Putiniga päevakavade sobimatuse tõttu, teatas Valge Maja täna.

Trump ja Putin osalevad mõlemad APEC-i tippkohtumisel Vietnami suuruselt kolmandas linnas Đà Nẵngis, vahendab Reuters.

„Mis puudutab Putiniga kohtumist, siis kohtumist pole kunagi kinnitatud ja seda ei toimu päevakavade sobimatuse tõttu mõlemal poolel,” ütles Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders.

„No nad on samas kohas. Kas nad põrkavad kokku ja ütlevad tere? Kindlasti võimalik ja tõenäoline. Aga kavandatud ametliku kohtumise mõttes ei ole seda kalendris ja me ei oota, et see toimuks,” lisas Sanders.