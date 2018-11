Valge Maja riikliku julgeoleku nõuniku asetäitja sai esileedi nõudmise järel sule sappa

„Mira Ricardel jätkab presidendi toetamist, kui ta lahkub Valgest Majast uude rolli administratsiooni sees. President on tänulik pr Ricardeli jätkuva Ameerika rahva teenimise ja tema vankumatu riikliku julgeoleku prioriteetide järgmise eest,” ütles Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders, vahendab CNN.

Mitmed Valge Maja ametnikud ei osanud öelda, kuhu Ricardel läheb, sest nad ei tea. Kaks ametnikku pidasid võimalikuks, et Valge Maja ei ole otsustanud, kuhu ta saata.

Sanders keeldus asja lähemalt kommenteerimast.

Melania Trumpi büroo teisipäevane avaldus näis tulevat nagu välk selgest taevast ja tõi seni suhteliselt tundmatu Ricardeli rambivalgusse.

„Esileedi büroo seisukoht on, et (Ricardel) ei ole enam ära teeninud au teenida seda Valget Maja,” ütles esileedi kommunikatsioonidirektor Stephanie Grisham teisipäeval oma avalduses.

Üks asjaga kursis olev isik ütles, et Ricardelil oli tüli esileedi personaliga viimase oktoobris toimunud visiidi ajal Aafrikasse sellistel teemadel nagu istekohad lennukis ja riikliku julgeoleku nõukogu ressursid.

Seotud lood: Esileedi Melania Trump nõudis USA rahvusliku julgeoleku nõukogu tähtsuselt teise liikme vallandamist

Ricardel näib olevat läinud esileedi büroo vastu reisil üle piiri, esitades väljakutseid ja olles kangekaelne, ütles Valge Maja ametnik CNN-ile.

Allikad ütlesid, et president ütles teisipäeval oma abidele, et on otsustanud Ricardeli vallandada, aga annab talle aega oma laud ära koristada. Ricardel oli riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoni parem käsi ligi seitse kuud.

Ühe allika sõnul vallandati Ricardel nii endast kõrgemate kui ka madalamate abide kiusamise pärast.