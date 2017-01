Valge Maja pressisekretär Spicer võrdles „alternatiivseid fakte“ erinevate ilmateadetega

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer heitis uut valgust „alternatiivsete faktide“ kontseptsioonile, mida tutvustas tema kolleeg, president Donald Trumpi endine kampaaniamänedžer Kellyanne Conway, et kaitsta Spiceri esitatud pealtnäha valesid andmeid Trumpi inauguratsiooni jälginute arvu kohta.

Spiceri sõnul on „alternatiivsete faktide“ kasutamine tema poolt palju tüli eimillestki: tegelikkuses on see tema sõnul võrreldav ilmaennustajaga, kes ennustab ilma valesti, vahendab ABC News.

„Press püüdis panna seda näima nii, nagu me oleksime fakte eiranud,“ ütles Spicer teisipäeva õhtul intervjuus Fox Newsile. „Faktid on, mõnikord kui sa olukorda vaatad, samamoodi, nagu sa võid vaadata ilmateadet. Üks ilmateade tuleb välja ja ütleb, et on pilvine, ja teine ütleb, et on kerge vihm. Ükski ei valetanud sulle, see tähendab lihtsalt, et sa tõlgendasid andmeid viisil, mille kohta sa tundsid, et see viis su järelduseni.“

„Me ei püüdnud mingil moel kedagi eksitada. Me palusime kogumi fakte, me arvasime, et organisatsioon ja faktid, mis sel hetkel anti, olid täpsed. Nagu mis iganes muu ei ole need alternatiivsed faktid. Mõnikord võid vaadata kaht erinevat telejaama ja saada kaks erinevat ilmateadet. See ei tähenda, et jaam valetas sulle. Ja press pani selle näima, nagu me eiraksime fakte,“ lisas Spicer.

Laupäeval ütles Spicer ajakirjanikele, et Trumpi reedene inauguratsioon tõi kokku „suurima publiku, mis on kunagi inauguratsiooni jälginud – punkt – nii oma silmaga kui ka üle maailma“. Mitmed meediaväljaanded avaldasid aga kõrvuti fotod rahvahulgast Trumpi inauguratsiooni ja Barack Obama 2009. aasta inauguratsiooni ajal, millel oli selgelt näha, et Trumpi publik oli märksa hõredam.

Järgmisel päeval antud teleintervjuus ütles nüüdne presidendi konsultant Conway, et Spicer edastas kohalviibinute arvu kohta pressile „alternatiivseid fakte“.

„Kui lisada inimeste arv, kes vaatasid internetis, Twitteris, Twitter Live’is, Facebook Live’is, YouTube’is, purustas see igasugused rekordid. Pange see kokku sellega, mida Fox tegi online'is, kui paljud inimesed seda striimisid, 31 miljonit inimest vaatas seda ringhäälinguvõrkudes. Pange see kõik kokku,“ ütles endale kindlaks jäänud Spicer Fox Newsile.