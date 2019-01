Valge Maja pressisekretär Sanders: jumal tahtis Donald Trumpi presidendiks saamist

„Ma arvan, et ta kutsub meid kõiki täitma erinevaid rolle erinevatel aegadel ja ma arvan, et ta tahtis, et Donald Trump saaks presidendiks, ja see on see, miks ta seal on,” ütles Sanders CBN-ile, vahendab CNN.

„Ma arvan, et ta on teinud vapustavat tööd, toetades paljusid asju, millest usuinimesed tõeliselt hoolivad,” lisas Sanders.

Kui temalt küsiti, mida ta arvab selle kohta, et esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi nimetab Trumpi piirimüüri ebamoraalseks, vastas Sanders: „Mõte, et sinu riigi rahva kaitsmine, mis on Ühendriikide presidendiks olemise fundamentaalne ülesanne, on mingil viisil ebamoraalne, on naeruväärne süüdistus.”

Sanders kinnitas ka, et Trumpi teade USA vägede väljatoomise kohta Süüriast, ei sea ohtu sealseid kristlasi.

„Vaadake, president ütles selgelt, et me toetame kristlasi, et me toetame kurde,” ütles Sanders, lisades, et president tegi selle selgeks Türgile. „Mõte, et president kõnnib lihtsalt minema ja eirab igasugust potentsiaalset probleemi, ei mõista fundamentaalset otsust, mille ta tegi.”

Sandersilt küsiti ka, miks Valges Majas ei ole igapäevaseid pressikonverentse ja kuidas Valge Maja oma sõnumit ilma nendeta edastab.