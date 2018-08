Valge Maja pressisekretär keeldus ütlemast, et press ei ole rahvavaenlane

Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders keeldus otseselt vastamast küsimusele, kas ta nõustub president Donald Trumpi korduvalt välja öeldud mõttega, et meedia on „rahvavaenlane”.

Ajalehe New York Times väljaandja A.G. Sulzberger ütles eelmisel nädalal, et rääkis sellest väljendist kohtumisel Trumpiga, ja tõi selle näiteks ässitava keelekasutuse kohta, mis julgustab ajakirjanikke ähvardama ja viib vägivallani, vahendab NBC News.

Kui CNN-i ajakirjanik Jim Acosta, kellel on tihti Valge Majaga kana kitkuda, avaldas Sandersile survet, et ta distantseeriks end sellest väljendist, võttes arvesse, et ta on ühenduslüli pressiga, ütles Sanders, et „president on teinud oma seisukoha teatavaks”. Seejärel hakkas ta aga kritiseerima Acostat ja teisi väljaandeid mitmetel teemadel.

„On irooniline, Jim, et mitte ainult sina ja meedia ei ründa presidenti tema retoorika eest, kui nad langetavad selles riigis sageli arutelu taset,” ütles Sanders. „Korduvalt, korduvalt võtab meedia appi isiklikud rünnakud ilma mingi muu sisuta peale viha õhutamise. Meedia on paljudel kordadel rünnanud mind isiklikult, sealjuures sinu oma võrk, öelnud, et mind peaks eluaegse karistusena taga kiusama, et mind tuleks ära kägistada.”

Kägistamine oli viide MSNBC saatejuhile Nicolle Wallace’ile, kes vabandas mais „halvasti valitud sõnade” eest, olles küsinud ajakirjanikult pärast pressikonverentsi: „Kuidas sa paned vastu kiusatusele joosta ta juurde ja tal kael kahekorra väänata?”