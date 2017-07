Valge Maja personaliülemal tuli sisetüli keskel ametist lahkuda

USA president Donald Trump teatas reedel Valge Maja personaliülema Reince Priebuse ametist lahkumisest pärast tüli kommunikatsioonidirektori Anthony Scaramucciga.

Uueks personaliülemaks nimetas Trump merejalaväe erukindrali, sisejulgeolekuminister John Kelly.

„Mul on heameel teile teada anda, et ma just äsja nimetasin kindral/minister John F. Kelly Valge Maja personaliülemaks,“ säutsus Trump eile õhtul oma Twitteri kontol.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017





"Ta on Suur Ameeriklane ja Suur Juht. John on teinud ka erakordset tööd sisejulgeolekus. Ta on olnud minu administratsiooni tõeline täht," märkis ta.

Priebus otsustas neljapäeval tagasi astuda pärast sisetüli uue kommunikatsioonijuhi Scaramucciga. „Reince on kuradi paranoiline skisofreenik, paranoik,“ ütles Scaramucci kolmapäeval ajakirjanik Ryan Lizzale väljaandest New Yorker. Ta tegi ühtlasi Priebust järgi: „Oh, Bill Shine tuleb. Las ma lekitan selle kuradi asja ja vaatan, kas saan neil inimestel kepi ära rikkuda, nagu ma rikkusin Scaramuccil kepi ära pool aastat.“

Scaramucci väitis, et Priebus lekitas ajakirjandusse, et ta õhtustas Valges Majas koos president Donald Trumpi, esileedi Melanie, konservatiivse poliitikakommentaatori ja vandenõuteoreetiku Sean Hannity ning Fox Newsi endise juhtivtöötaja Bill Shine’iga.