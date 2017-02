Valge Maja palus FBI-l ümber lükata väide Trumpi kontaktidest Venemaaga

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) keeldus tulema vastu Valge Maja palvele lükata avalikult ümber informatsioon suhtlusest president Donald Trumpi meeskonna ja Venemaa ametnike vahel presidendikampaania ajal, ütles mitu USA ametnikku telekanalile CNN.

Valge Maja ametnik kinnitas neljapäeval palve esitamist, kuid tema sõnul tehti seda alles pärast seda, kui Juurdlusbüroo avaldas arvamust, et tõenäoliselt ei ole tegemist täpsete väidetega, mis avaldati ajalehe The New York Times veergudel kontaktide kohta Venemaa ametnike ja Trumpi kampaaniameeskonna vahel.

Administratsioon palus FBI-l nimetada ajalehe informatsiooni valeks ja lükata ümber väide, et Trumpi lähimad nõunikud oli kampaania ajal pidevas suhtluses Venemaa ametnike ja eri ametkondadega.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles neljapäeva õhtul, et nende eesmärk ei olnud lugu ümber lükata. „Me palusime neil (FBI-l -toim) pelgalt tõtta rääkida,“ selgitas ta.

Telekanalite CNN ja MSNBC teatel külastas FBI asedirektor Andrew McCabe päev pärast leheloo ilmumist Valget Maja, kui selle personaliülem Reince Priebus asus temaga uurimisest rääkima.

McCabe tunnistas teadaolevalt, et The New York Times liialdab teabega, mis FBI-l kontaktide kohta on, misjärel Valge Maja presonaliülem palus seda hinnangut ka avalikkusega jagada.

FBI peadirektor James Comey lükkas palve sellest kuuldes aga tagasi, põhjendades seda asjaoluga, et Juurdlusbüroo alles uurib kontakte osapoolte vahel ega hakka seda teemat avalikult lahkama.