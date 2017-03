Valge Maja oli teadlik, et Trumpi julgeolekunõunik võis olla välisagent

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi julgeolekunõunik Michael Flynn, kes astus mõne nädala eest ametist tagasi seoses valimiseelsete Venemaa-kontaktidega, andis administratsiooni ametnikele enne ametisse astumist märku, et sai valimiskampaania ajal Türgilt viimase huvide kaitsmise eest raha.

Ajaleht The Washington Post kirjutab, et valitsusallikale teadaolevalt küsis Flynni advokaat Trumpi üleminekumeeskonna ja hiljem administratsiooni ametnikelt nõu, kas mehel tuleks ennast välisagendina (foreign agent -inglise k.) registreerida.

Valge Maja kinnitas ajalehele nende arutelude toimumist, kuid väitis, et Flynni advokaat palus neil teemadel kõigest nõu, mida riigijuhi õigusmeeskonnal ei olnud võimalik talle anda.

Administratsiooni teatel ei olnud Trump neist vestlustest teadlik.

Michael Flynn Foto: Drew Angerer, AFP/Scanpix

Ajaleht The New York Times kirjutas, et Flynn tunnistas sel nädalal ise välisagendina töötamist ja Ameerika Ühendriikide huvidega konfliktselt Türgi valitsuse huvide eest seismist presidendikampaania ajal.

Flynni konsultatsioonifirma teenis mullu augustist novembrini tehtud lobitöö eest enam kui 500 000 dollarit. Lobitööst sai hinnangute kohaselt peamiselt kasu Türgi riik, selgub dokumentidest.

Ajakirjandus kirjutas endise julgeolekunõuniku ettevõtte Flynn Intel Group Inc võimalikust koostööst Türgiga juba viimase ametisoleku ajal, kuid see sai kinnituse teisipäeval, kui Flynni advokaat registreeris ettevõtte justiitsministeeriumi juures välisriigiga koostööd tegeva lobitööfirmana.

Michael Flynn Foto: Pablo Martinez Monsivais, AP/Scanpix

Flynn lõpetas koostöö Türgiga alles pärast Donald Trumpi valimisvõitu, kolm päeva enne seda, kui ta Ameerika Ühendriikide riigipea julgeolekunõunikuks nimetati.

Kui endine julgeolekunõunik pidi eelmisel kuul seoses Venemaa-kontaktidega tagasi astuma, ütles president Trump, et Flynn on „imeline mees, keda ajakirjandus kohtles väga-väga halvasti“.