Valge Maja nõunik: maailm näeb juba õige varsti, et Trumpi võimu ei seata küsimärgi alla

Valge Maja nõunik Stephen Miller seadis pühapäeval kahtluse alla kohtunike õiguse vaidlustada president Donald Trumpi korraldusi. Ta teatas, et peagi ei seata viimase võimu enam küsimärgi alla.

Miller vastas telekanali CBS News saatejuhi John Dickerssoni küsimusele, mida USA administratsioon õppis föderaalse apellatsioonikohtu nädalatagusest otsusest mitte taaskehtestada president Trumpi sissesõidukeeldu.

„Ma arvan, et see on meeldetuletus kõikidele ameeriklastele, et meil on kohtusüsteem, mis on võtnud endale kaugelt liiga palju volitusi,“ ütles Miller. „Kohtust on mitmel juhul saanud kõrgeim riigivõimu kandja“.

32-aastane vanemnõunik nimetas sissesõidukeelu blokeerimist „võimuhaaramiseks kohtute poolt“ ja lubas, et Valge Maja hakkab „kohtunikepoolsete võimuliialdustega“ võitlema.

„Opositsioon, meedia ja kogu maailm näeb juba peatselt, kui me hakkame astuma järgnevaid samme, et presidendi volitusi kaitsta meie riiki ei panda küsimärgi alla,“ kuulutas ta.

USA üheksanda ringkonna apellatsioonikohus San Franciscos lükkas eelmisel nädalal ühehäälselt tagasi president Donald Trumpi taotluse taaskehtestada Ameerika Ühendriikidesse ajutine sissesõidukeeld seitsme moslemienamusega riigi kodanikele.

Apellatsioonikohus jättis jõusse föderaalse ringkonnakohtuniku James L. Robarte eelmisel reedel tehtud otsuse, millega blokeeriti keelu võtmetähtsusega osad, mis tähendas, et tuhandetel Süüria, Iraani, Iraagi, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Jeemeni kodanikel oli võimalik taas riiki siseneda.