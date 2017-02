Valge Maja nõunik: kohus haaras riigipealt võimu!

„Võimuhaaramine kohtu poolt.“ Just nende sõnadega kirjeldas Valge Maja nõunik Stephen Miller täna USA föderaalse apellatsioonikohtu sellenädalast otsust mitte taaskehtestada president Donald Trumpi sissesõidukeeldu, vahendab uudisteleht Reuters.

„Riigipea võim on väljaspool kahtlust,“ ütles Miller usutluses telekanali Fox saatejuhile Chris Wallace, kritiseerides üheksanda ringkonna apellatsioonikohtu otsust. „Kohtul ei ole Ameerika Ühendriikides mingit ülemvõimu.“

Valge Maja nõunik avaldas ühtlasi arvamust, et kõne all oleval apellatsioonikohtul ongi kombeks oma otsustega liiga kaugele minna: „Üheksanda ringkonna kohtu minevik on täis otsuste tühistamisi, aga ka ülepingutamist.“

Stephen Miller Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/Scanpix

Trump teatas reede hilisõhtul, et võib uuel nädalal allkirjastada uue sissesõidukeelu.

Trump ütles riigipea ametliku lennuki Air Foce One-i pardal ajakirjanikele, et ta kaalub täiesti uut korraldust, mille ta võib anda esmaspäeval või teisipäeval pärast naasmist Florida Mar-a-Lago kuurordist, kus ta võõrustas nädalavahetusel Jaapani peaministri perekonda.

Valge Maja personaliülema Reince Priebuse sõnul vaagib administratsioon ühtlasi jätkuvalt võimalust senise sissesõidukeelu taastamiseks ülemkohtusse pöörduda.

Donald Trump Foto: Jose Luis Magana, AP

San Franciscos asuv USA üheksanda ringkonna apellatsioonikohus lükkas sel nädalal ühehäälselt tagasi president Donald Trumpi taotluse taaskehtestada Ameerika Ühendriikidesse sissesõidukeeld seitsme moslemitest elanikkonnaga riigi kodanikele.

Apellatsioonikohus jättis jõusse föderaalse ringkonnakohtuniku James L. Robarte eelmisel reedel tehtud otsuse, millega blokeeriti keelu võtmetähtsusega osad, mis tähendas, et tuhandetel Süüria, Iraani, Iraagi, Liibüa, Somaalia, Sudaani ja Jeemeni kodanikel oli võimalik taas riiki siseneda.