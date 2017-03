Valge Maja nõuab Obama väidetava võimuliialduse uurimist

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump süüdistas laupäeval oma eelkäijat, et viimane lasi enne valimisi pealt kuulata Trump Towerit, vahendab uudisteagentuur AP.

„President Trump nõuab, et Kongressi julgeolekukomiteed vaataks üle ka valitsuse tegevuse Venemaa mõju uurimisel, et otsustada, kas eelmisel aastal toimus võimu kuritarvitamist,“ säutsus Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer.

BREAKING: White House demands that Congress investigate whether Obama abused executive powers in connection with 2016 election.

— The Associated Press (@AP) March 5, 2017