Valge Maja: mingit otsust Süüria kohta pole tehtud; Venemaa esindaja ÜRO-s: sõda ei saa välistada

Hiljem kohtus Trump oma rahvusliku julgeoleku meeskonnaga ning Valge Maja teatas, et mingit lõplikku otsust rünnaku kohta Süürias ei ole tehtud.

„Me jätkame luureandmete hindamist ja osaleme suhtluses oma partnerite ja liitlastega,” teatas Valge Maja.

Trump rääkis eile Suurbritannia peaministri Theresa Mayga „vajadusest ühise vastuse järele Süüria keemiarelvade kasutamisele”, teatas Valge Maja.

May büroo teatas, et lepiti kokku vajaduses hoida ära edasised sellised rünnakud Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsuse poolt.

Trumpil oli kavas rääkida ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, kes ütles, et Prantsusmaal on tõendid, et rünnaku Damaskuse lähedal pani toime Süüria valitsus ning otsus vastulöögi kohta tehakse siis, kui kogu vajalik informatsioon on kokku kogutud.

Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja ütles, et ta ei saa välistada sõda USA ja Venemaa vahel, ning kutsus Washingtoni ja tema liitlasi hoiduma sõjalisest tegevusest Süürias.

„Vahetu prioriteet on sõjaohu ärahoidmine,” ütles Nebenzja ajakirjanikele. „Me loodame et ei tule punkti, kust tagasi pöörata pole võimalik.”

USA kaitseminister James Mattis ütles kongressile, et ta usub, et Süürias toimus keemiarünnak, kuid lisas veidi hiljem, et USA ei ole teinud mingit otsust sõjalise tegevuse alustamise kohta. Ta viitas ka sellele, et uurib võimalusi hoida ära igasugused rünnakud, mis päästaksid valla ulatuslikuma konflikti.

„Ma ei taha rääkida spetsiifilisest rünnakust, mis ei ole veel silmapiiril ... See oleks otsustest etteruttamine,” ütles Mattis esindajatekoja relvateenistuste komitees.