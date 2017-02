Valge Maja lõi CNNi ja BBC ajakirjanike ees ukse kinni

Valge Maja keelas reedel mitmete suurte väljaannete ajakirjanikel pressiruumi siseneda.

Eilse pressikonverentsi eel anti kohaletulnutele teada, et kõigi väljaannete ajakirjanikke enam sisse ei lasta. Ukse taha jäeti teiste seas BBC, CNN, New York Times, Los Angeles Times, Politico ja The Guardian, vahendab uudisteagentuur AP.

Kui president Donald Trumpi pressiesindajalt Sean Spicerilt küsiti, miks mainekate väljaannete ajakirjanikke pressikonverentsile ei lubata, vastas ta, et see oli tema otsus, millega ta soovis laiendada inimeste ringi, kellel on võimalik sellisel platvormil administratsioonilt küsimusi küsida.

See-eest lubati pressikonverentsile paremäärmusliku uudisteportaali Breitbart toimetaja, väikse konservatiivse uudistekanali One America News Network reporter, aga ühtlasi ka ABC, NBC, CBS, FOX, Wall Street Journal, Bloomberg jt.

Ajakiri Time ja uudisteagentuur AP otsustasid ise mitte osaleda solidaarsusest väljaannete vastu, kes ukse taha jäeti.

Spicer hoiatas, et Valge Maja kavatseb „agressiivselt võidelda valede narratiividega“.