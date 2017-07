Valge Maja kommunikatsioonijuht Scaramucci: ma tahan kuradi tappa kõik lekitajad!

USA ajakirja The New Yorker Washingtoni korrespondent Ryan Lizza kirjutab Valge Maja uuelt kommunikatsioonidirektorilt Anthony Scaramuccilt saadud telefonikõnest, milles viimane ei kasutanud just kõige leebemaid väljendeid oma kolleegidest rääkides.

Lizza oli enne seda kirjutanud Twitteris „Valge Maja kõrgetasemelisele ametnikule“ viidates, et Scaramucci õhtustab Valges Majas koos president Donald Trumpi, esileedi, konservatiivse poliitikakommentaatori ja vandenõuteoreetiku Sean Hannity ning Fox Newsi endise juhtivtöötaja Bill Shine’iga, ning küsis, kas Trump saab Hannitylt strateegilist nõu. Scaramuccil oli aga Lizzale oma küsimus.

„Kes selle teile lekitas?“ küsis Scaramucci. Kui Lizza keeldus seda ütlemast, ähvardas Scaramucci lahti lasta kogu Valge Maja kommunikatsioonipersonali. „Mida ma kavatsen teha on see, et ma kõrvaldan kõik kommunikatsioonimeeskonnas ja me alustame uuesti.“ Scaramucci jätkas Lizza pinnimist. „Ma palun neil tüüpidel mitte midagi lekitada, aga nad ei suuda vastu panna,“ ütles Scaramucci. „Te olete Ameerika kodanik, see on suur katastroof Ameerika riigile. Seega palun ma teid kui Ameerika patriooti, et te annaksite mulle aimu, kes selle lekitas.“

Scaramucci arvates oli see, et jutt õhtusöögi kohta jõudis ajakirjaniku kõrva, tõend selle kohta, et tema rivaalid Valge Maja läänetiivas, eriti Valge Maja personaliülem Reince Priebus, sepitsevad tema vastu vandenõud.

„Kas see on presidendi abiline?“ küsis Scaramucci. Kui Lizza ütles uuesti, et ei saa öelda, jätkas Scaramucci: „Okei, ma lasen neist igaühe lahti ja siis te ei ole kaitsnud kedagi, nii et kogu koht lastakse järgmise kahe nädala jooksul lahti.“

Kui Lizza küsis, miks on nii oluline, et õhtusöök saladuseks jääks, selle toimumine tuleb kunagi niikuinii välja, vastas Scaramucci: „Ma palusin inimestel teatud aja jooksul mitte midagi lekitada ja anda mulle mesinädalaperiood. Nad ei tee seda.“ Scaramucci keeras end Lizza sõnul üha rohkem üles ja veenis lõpuks iseennast, et allikas oli Priebus.

„Nad kõik lastakse minu poolt lahti,“ ütles Scaramucci. „Ühe tüübi ma ükspäev lasin lahti. Mul on kolm kuni neli inimest, kelle ma lasen lahti homme. Ma jõuan inimeseni, kes selle teile lekitas. Reince Priebus – kui sa tahad midagi lekitada – tal palutakse väga varsti tagasi astuda.“ Scaramucci sõnul on õhtusöök Priebuse jaoks probleem, sest ta polnud kutsutud. „Reince on kuradi paranoiline skisofreenik, paranoik,“ kuulutas Scaramucci ja tegi siis Priebust järgi: „Oh, Bill Shine tuleb. Las ma lekitan selle kuradi asja ja vaatan, kas saan neil inimestel kepi ära rikkuda, nagu ma rikkusin Scaramuccil kepi ära kuus kuud.“

Veel rääkis Scaramucci, et erinevalt teistest Valge Maja kõrgetest ametnikest ei ole tal mingit huvi meedia tähelepanu vastu. „Ma ei ole Steve Bannon, ma ei püüa iseenda türa imeda,“ ütles Scaramucci Trumpi peastrateegist rääkides. „Ma ei püüa ehitada oma brändi üles presidendi kuradi tugevusele. Ma olen siin, et teenida riiki.“

„Mida ma tahan teha, on see, et ma tahan kuradi tappa kõik lekitajad ja ma tahan lükata presidendi agenda jälle rööpasse, et me saaksime olla Ameerika rahva jaoks edukad,“ ütles Scaramucci.