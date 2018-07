Valge Maja kaalub Putini ettepanekut lasta vahetuskaubana venelastel ameeriklasi üle kuulata

„Kogu Venemaa valitsusest tulnud väited on täiesti absurdsed,” ütles Nauert. „See, et nad tahavad küsitleda 11 Ameerika kodanikku ja väited, et Ameerika kodanikud... me ei nõustu nende väidetega, mida Venemaa valitsus esitab. Venemaa peaprokurör on hästi teadlik, et Ühendriigid on Venemaa süüdistuses selles asjas tagasi lükanud.”

Putin pakkus esmaspäeval, et USA eriprokuröri Robert Muelleri uurijad võiksid tulla Venemaale küsitlema paari tosinat venemaalast, keda süüdistatakse USA 2016. aasta presidendivalimistesse sekkumises. Vastutasuks tahtis Putin aga, et USA lubaks Vene uurijatel küsitleda „põgenikke Ameerika pinnal”, nagu Putin väljendus.

„Näiteks võime me esile tuua hr Browderi selles konkreetses asjas,” ütles Putin. „Hr Browderi äripartnerid on teeninud Venemaal 1,5 miljardit dollarit. Nad ei ole maksnud mingeid makse, ei Venemaal ega Ühendriikides, ja ikkagi põgenes raha riigist. See kanti üle Ühendriikidesse.”

Trump nimetas seda ettepanekut pressikonverentsil Helsingis huvitavaks ideeks.

Browder kasvas üles Chicagos, kuid loobus USA kodakondsusest ligi 20 aastat tagasi ja on praegu Briti kodanik. Tema Vene äripartnerid paljastasid Venemaal ulatusliku maksupettuse skeemi, mille eest esitati süüdistused USA kohtutes. Putin on aga süüdistanud Browderit ise pettuse toimepanemises. Browder mõisteti Venemaal tagaselja vangi.

Vene meedia teatel on Browderi ja temaga seotud asjade juurdluse huvi pakkuv isik ka McFaul, kes oli USA suursaadik Venemaal, kui president Barack Obama allkirjastas Magnitski seaduse, mis kehtestas karmid sanktsioonid, mida Browder ja McFaul toetasid.

„Ma loodan, et Valge Maja korrigeerib seda protokolli ja mõistab selle Putini naeruväärse nõudmise kategooriliselt hukka. Selle mittetegemine tekitab moraalse võrdväärsuse Vene luureohvitseridele USA-s süüdistuse esitamise ja Putini välja mõeldud hullumeelse, täielikult fabritseeritud loo legitiimsuse vahel,” kirjutas McFaul Twitteris.

Browder eitas sel nädalal Putini väidet, et ta annetas 2016. aastal raha Hillary Clintoni kampaaniale. Ta märkis ka, et üks ameeriklastest, keda Putin tahab küsitleda, on endine kongressi personali liige Kyle Parker, kes Browderi sõnul koostas ainuisikuliselt Putini nii vihatud Magnitski seaduse eelnõu.