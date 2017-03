Valge Maja: Jared Kushner ja Michael Flynn kohtusid Vene suursaadikuga detsembris

USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner, kes on nüüd Valge Maja nõunik, ja tema endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn kohtusid Venemaa suursaadikuga Washingtonis Sergei Kisljakiga detsembris New Yorgi Trump Toweris, kinnitas Valge Maja strateegiliste kommunikatsioonide direktor Hope Hicks ABC Newsile.

Pole selge, mida Kushneri, Flynni ja Kisljaki kohtumisel räägiti.

USA peaprokurör Jeff Sessions lubas taandada end igasugustest juurdlustest, mis on seotud Trumpi kampaaniameeskonna väidetavate kontaktidega venelastega, sest tunnistas, et kohtus kampaania ajal Kisljakiga kahel korral, kuid ei maininud seda vande all oma ametisse nimetamise kuulamisel.