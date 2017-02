Valge Maja avaldas loetelu 78 terrorirünnakust, mida on väidetavalt kajastatud liiga vähe

Valge Maja avaldas kohaliku aja järgi esmaspäeva õhtul loetelu 78 terrorirünnakust, mis peab tõestama USA presidendi Donald Trumpi väidet, et „väga ebaaus press“ sageli ei teata nendest.

Nimekiri, milles on nii USA-s kui ka mujal aset leidnud juhtumid, algab 2014. aasta septembriga. See sisaldab väga laialdaselt kajastatud sündmusi, nagu näiteks eelmisel aastal Orlando Pulse’i ööklubi rünnakut või rünnakute seeriat Pariisis 2015. aastal, vahendab Washington Post.

Valge Maja kinnitab aga, et lääne meediaallikad kajastasid enamikku neist intsidentidest liiga vähe.

Trump püüdis visiidil Tampas asuvasse MacDilli õhujõudude baasi rõhutada vajadust olla valvel. Ta viitas „radikaalsetest islamiterroristidest“ rääkides mitmetele rünnakutele USA-s ja Euroopas.

„Paljudel juhtudel ei taha väga, väga ebaaus press sellest teatada,“ ütles Trump. „Neil on omad põhjused ja see on arusaadav.“

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer ütles hiljem ajakirjanikele, et Trumpi arvates ei ole need rünnakud mitte „kajastamata“, vaid „alakajastatud“.

„Ta tundis, et meediainimesed ei kajasta mõningaid neist sündmustest alati samas ulatuses kui teisi sündmusi võidakse kajastada,“ ütles Spicer presidendilennuki pardal.