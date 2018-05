Valge Maja ametnik ajuvähki põdevast senaator McCainist: tema arvamus pole tähtis, ta sureb niikuinii

Oma Arizona kodus ajuvähiga võitlev 81-aastane McCain kutsus oma kolleege senatis olema Haspeli CIA direktoriks nimetamise vastu. Pärast Haspeli ütluste andmist kolmapäeval senati ees tegi McCain avalduse, milles ütles, et kuigi Haspel on patrioot ja pikaaegne riigiametnik, on tema varasem töö ülekuulamisprogrammide juhtimisel CIA-s häiriv.

„Tema keeldumine piinamise ebamoraalsuse tunnistamisest muudab ta kõlbmatuks,” kirjutas McCain, kes on endine mereväeohvitser, kes sattus Vietnamis pärast oma lennuki allakukkumist sõjavangi ja koges ise piinamist.

Trumpi ja McCaini suhted on keerulised. 2015. aasta suvel veidi pärast oma presidendikampaania alustamist halvustas Trump McCaini sõjaväeteenistust öeldes: „Ta ei ole sõjakangelane. Ta on sõjakangelane, sest ta võeti kinni. Mulle meeldivad inimesed, keda ei võetud kinni.”

New York Times teatas eelmisel nädalavahetusel, et McCaini kaastöötajad informeerisid Valget Maja, et McCaini matustel ei kavatseta Trumpile sõna anda, kuid asepresident Mike Pence on teretulnud.