Valge Maja allikad: Trump käskis nõunikel Steve Bannonil ja Jared Kushneril maha istuda ja asjad selgeks rääkida

Valge maja allikad kinnitasid meediale, et USA presidendi Donald Trumpi nõunikud Jared Kushner ja Steve Bannon said laupäeval presidendi korraldusel tema Florida residentsis kokku ja lubasid „sõjakirve“ maha matta.

Kõrge Valge maja ametnik ütles Reutersile, et presidendi administratsiooni ülem Reince Priebus teatas Kushnerile ja Bannonile, et nad peaksid lõpetama oma erimeelsuste meediale lekitamise ja lahendama need omavahel suheldes. Ametniku sõnul käskis Priebus nõunikel lõpetada "paleeintriigid“ ja keskenduda presidendi poliitika elluviimisele. Mõlemad olevat lubanud „sõjakirve maha kaevata ja edasi liikuda“, ütles ametnik.

"Me peame need asjad lahendama," ütles Trump kahele nõunikule neljapäeval, vahendab CNN Valge maja allikat. "Lõpetage ära."

Endine Trumpi nõunik ütles Reutersile, et kuigi Trump on harjunud alluvate tülitsemisega, on kahe nõuniku vastasseis isegi teda hakanud väsitama. „Tal on selliste asjade suhtes paks nahk,“ ütles nõunik. „Arvan, et ta on sellest ära väsinud.“

Valge maja esindaja Linda Walters teatas meediale, et kuulujutud presidendi administratsiooni ees seisvatst kaadrimuudatustest on alusetud.