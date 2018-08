Valge Maja advokaat lahkus pärast tunde kestnud tunnistuste andmist ametist

USA president Donald Trump andis sellest teada kolmapäeva õhtul oma Twitteri kontol, märkides, et „õige pea pärast Brett Kavanaugh kinnitamist (loodetavasti) USA ülemkohtunikuks” lahkub oma kohalt advokaat McGahn. „Olen töötanud koos Doniga pikka aega ja hindan tõesti tema teenistust!” säutsus Trump.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018