Vaktsiinivastane Itaalia tervishoiuminister vallandas kõik valitsuse tervishoiunõukogu liikmed

Grillo kuulub Viie Tähe Liikumisse (M5S), mis võttis valimiskampaania ajal sõna vaktsineerimise vastu, lubas laste vaktsineerimiskohustuse kaotada ja propageeris alternatiivseid ravimeid. Muuhulgas on M5S propageerinud psühholoog Davide Vannoni loodud vähivastast „ravikuuri” Stamina, mille arstid on tunnistanud pettuseks.

Nõukogu endine esimees, Torino ülikooli hügieeni- ja ennetusravi instituudi juht Roberta Siliquini ütles Briti ajalehele The Guardian, et nõukogu väljavahetamine tekitab hirmu selle politiseerimise ees. Tavaliselt kestab nõukogu liikmete ametiaeg kolm aastat ja selle ennetähtaegne lõpetamine on haruldane, eriti ilma sisulisi põhjendusi toomata. Siliquini lisas, et ta ei ole ministriga selle pooleaastase ametiaja jooksul kordagi kohtunud.

Juunis ütles Grillo, et laste vaktsineerimist pole vaja kontrollida, vaid arstitõendi asemel piisab vanemate sõnast. Tänavu puhkenud leetriepideemia tõttu muutis valitsus siiski meelt ja teatas, et vaktsineerida tuleb 800 000 last ja noorukit.