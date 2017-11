Väidetavalt Saudi Araabias vangis hoitud, aga nüüd kodumaale naasnud Liibanoni peaminister jättis tagasiastumise ootele

Foto: Dalati and Nohra, AFP/Scanpix

Liibanoni peaminister Saad Hariri teatas, et jätab oma tagasiastumispalve president Michel Aouni palvel ootele.

Hariri ütles täna presidendipalees, et seab Liibanoni huvid esikohale ja ootab „tõelist partnerlust” Aouniga, vahendab Associated Press.

Hariri ütles, et esitas presidendipalees Aounile oma tagasiastumispalve, kuid tuli siis vastu viimase palvele anda talle rohkem aega konsultatsioonideks, lootes, et see kujutab endast tõsist sissejuhatust dialoogile.

Hariri teatas oma tagasiastumisest Saudi Araabiast üle kantud telepöördumises 4. novembril, jahmatades sellega Liibanoni ja tekitades suure segaduse.

Liibanoni tippametnikud süüdistasid Saudi Araabiat Hariri tagasi astuma sundimises ja ta tükiks ajaks kuningriiki vangistamises.