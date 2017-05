Väidetavalt olla Obama Trumpi jampsijaks nimetanud

Obama sõprade sõnul nimetas USA ekspresident praegust presidenti Donald Trumpi jampsijaks, kirjutab ajakiri People.

Mida arvab Barack Obama praegu Donald Trumpist? USA-s on tavaks, et endine president ei kritiseeri ametis olevat presidenti ja Obama on seda reeglit ka hoolega järginud. Siiski sai ajakiri People jutule kahe anonüümse allikaga, kelle väitel pole Obama arvamus Trumpist kiita.

„Ta pole muud, kui üks jampsija,“ oli Obama öelnud mullu novembris eravestluses oma kahele sõbrale, kui kirjeldas valimistepäeval enda ja Trumpi vahel aset leidnud telefonikõnet, milles Trump oli tollele ühtäkki austust avaldanud.

Küsimusele, kuidas on Obama arvamus Trumpist novembrist saadik muutunud, vastas üks allikatest, et paremaks see vahepeal igatahes läinud ei ole.

Kolmas allikas sõnas People’ile, et Obamale teeb pärast tema presidendiametist lahkumist toimuv sügavat muret, kuid ta on ka optimistlik, sest usub, et kodanikud ei vaata toimuvat lihtsalt pealt, vaid osalevad ühiskonnaelus suheldes oma naabrite ja kohaliku tasandi poliitikutega.

Obama ja Trump ristasid omavahel piike juba 2016. aasta presidendikampaania aegu. Tollal nimetas Obama Trumpi ebasobivaks, armetu ettevalmistusega ja vastuvõetamatuks kandidaadiks. Trump seevastu seadis küsimuse alla, kas Obama on ikka USA-s sündinud või mitte.