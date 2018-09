Vahistati Slovakkia uuriva ajakirjaniku Ján Kuciaki mõrvas kahtlustatavad

Peaminister Peter Pellegrini teatas Facebookis, et tal oli rõõm kuulda uudist, et politsei vahistas kahe süütu noore inimese mõrvas kahtlustatavad, vahendab Associated Press.

Pellegrini sõnul on see juurdlus tema valitsuse prioriteet.

Kuciaki ja Kušnírová perekondi esindav advokaat Daniel Lipšic ütles, et vahistamised toimusid täna varahommikul.

Politsei kinnitas, et haarangud ja vahistamised toimusid, kuid ei maininud Kuciaki juhtumit.

Kuciak ja Kušnírová lasti maha oma kodus 21. veebruaril. Slovakkia võimud teatasid, et usuvad, et tegemist oli tellimusmõrvaga, mis oli seotud Kuciaki tööga. Kuciak uuris võimalikku laialt levinud valitsuse korruptsiooni ning sidemeid poliitikute ja Itaalia maffia vahel.

Mõrvad kutsusid esile poliitilise kriisi, mille tagajärjeks olid suured meeleavaldused, riigi politseiülema vallandamine ja valitsuse kukkumine.