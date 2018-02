Vahistati kaasmaalasi Suurbritanniasse orjatööle värvanud lätlased

Läti ja Suurbritannia õiguskaitseorganid viisid läbi inimkaubandusevastase ühisoperatsiooni. Politsei tegi läbiotsimisi ja vahistas viis kahtlusalust, kellest neli on Läti kodanikud.

Läti politsei pressiteenistus teatas, et operatsioon toimus eile Riia rajoonis. Kõiki nelja lätlast kahtlustatakse niinimetatud „tänapäevaste orjade” värbamises. Veel on teada, et vahistamised ja läbiotsimised toimusid varem alustatud kriminaalprotsessi raames, vahendab Läti Delfi.

Eelmise aasta 12. septembril vahistati Suurbritannias inimkaubanduses kahtlustatuna neli meest ja kaks naist: Mareks Kaira, Ainars Pelcis, Ilgvars Pelcis, Kārlis Aleksandrovs, Magdalena Kleina ja Jolanta Pelce. Sama operatsiooni käigus vabastas politsei orjusest umbes kümme lätlast.

2017. aasta sügisel alustas Läti politsei kriminaaljuurdlust. Samal ajal moodustati võimalikku inimkaubandust uuriv grupp ka Suurbritannias. Hiljem grupid ühendati ja eile toimus Riia lähedal viis läbiotsimist. Arestiti kolm kahtlusalustele kuuluvat autot ja muud vara.

Lähimal ajal otsustab kohus Läti kodanike Suurbritanniale väljaandmise küsimuse.