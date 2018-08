Vähihaige senaator John McCain lõpetab ravimite kasutamise

Eelmise aasta suvel diagoositi McCainil glioblastoomi teatav vorm, mille prognoos oli kehva, väljendas end McCain toona.

"Oma tavapärase tarmukuse ning suure tahtejõuga otsustas ta loobuda igasugusest meditsiinilisest abist ja ravimitest. Meie perekond on lõpmatult tänulik toele ning abile, mida kõik tema abilised on talle eelmise aasta vältel osutanud. Oleme tänulikud mure ning kiindumuse pärast, mida Johni paljud sõbrad ning kaaslased on meiele osutanud ja kõikidele neile inimestele, kes hoiavad teda oma palvetes," seisis McCainide väljaantud teates.