Vaherahu Süürias lõi Venemaa ja Türgi eri leeridesse

Teheranis sai reedel alguse Iraani, Venemaa ja Türgi tippkohtumine, et arutada veel enne president Bashar al-Assadi valitsusvägede pealetungi Süüria opositsiooni kontrolli all olevale Idlibi provintsile relvarahu sõlmimise võimalusi, hoidmaks ära sadade inimeste hukkumise, vahendab uudistekanal BBC.

Erdoğan hoiatas, et kui tippkohtumisel vaherahu ei suudeta sõlmida, kujuneb Idlibist veresaun. „Antud hetkel või tulevikus Idlibi ründamine lõpeb täieliku katastroofi, tapatalgute ja väga suure humanitaartragöödiaga,“ ütles ta. „Vaherahu kergendaks aga tõsiselt tsiviilisikute olukorda ja aitaks ära hoida seda, mida me näha ei soovi.“

Vene riigipea keeldus aga ideega võimalikust relvarahust kaasa tulemast, öeldes, et seaduslikul Süüria valitsusel on täielik õigus kogu oma territoorium tagasi võtta. „Valitsusel, mis on legitiimne nagu seda Assadi oma on, on õigus ja tal tulebki lõppkokkuvõtes kogu oma kodumaa territooriumi enda kontrolli alla võtta,“ ütles Putin reedel tippkohtumisel.

Küll aga viskas ta õhku võimaluse vaherahu sõlmimisest mõne üksiku mässulisrühmitusega, aga seda ainult juhul, kui nad on valmis dialoogiks ja kompromissideks.

Hilisemal pressikonverentsil ütles Putin, et erakorralisel tippkohtumisel „arutati konkreetseid meetmeid Idlibi pingelõdvendustsooni etapiviisiliseks stabiliseerimiseks“ ja see oli üks neist.