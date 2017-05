Vahemerelt päästeti nädalavahetusel 6000 põgenikku

Vahemerelt päästeti nädalavahetusel 6000 paadipõgenikku, teatab uudisteagentuur AP.

Toimusid kümned päästeoperatsioonid erinevate riikide ja abiorganisatsioonide osalusel, teatas Euroopa Liidu piirivalveagentuur Frontex.

ÜRO hinnangul on päästetud merelt ainuüksi sel aastal juba enam kui 37 000 põgenikku, mida on 30% võrra rohkem kui eelmisel aastal sama ajaga. Umbes 1000 inimest on tänavu leidnud oma märja haua.