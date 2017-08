Vahemerel merehätta sattunud paremäärmuslased keeldusid pagulaste päästjate abist

Vahemerel pagulaste Euroopasse pääsemist takistada püüdev paremäärmuslaste laev C-Star on hädas tehniliste probleemidega. Itaalia merepäästekeskus tegi seetõttu lähedal paiknenud Saksa pagulaste päästjate laevale Sea Eye ülesandeks appi minna, kuid „natsilaev“ ei tahtnud abi vastu võtta, teatas pressiesindaja ajalehe Die Welt vahendusel.

C-Staril olevad Identitaarsesse Liikumisse kuuluvad aktivistid kirjutasid Twitteris: „Meil on tehniline probleem, mis aga ei nõua merepäästet.“ C-Stari pressiesindaja ütles, et laeva mootorid tuli parandamistöödeks seisma panna. Väidetavalt on tegemist vaid „väikese probleemiga“.

Sea Eye’ pardal olevad Saksa pagulaste päästjad kirjeldasid olukorda aga teisiti. Euroopa Liidu missioon Sophia informeeris reede hommikul Sea Eye’d, et paremäärmuslaste laev C-Star triivib merel peaaegu manööverdamisvõimetuna. C-Star saatis väidetavalt varem välja ka sellesisulise teate.

Merepäästekeskus Roomas tegi selle peale Sea Eye’le ülesandeks C-Starile appi minna, sest Sea Eye oli kõige lähemal paiknenud laev. „Sea Eye võttis selle peale kursi C-Starile ja võttis raadio teel paremäärmuslastega ühendust,“ teatas pressiesindaja. „Need keeldusid aga igasugusest abist.“

Loe veel

„Merehätta sattunute abistamine on iga merel olija kohustus, sõltumata päritolust, nahavärvist, usundist või veendumustest,“ ütles Sea Eye juht Michael Buschheuer.

Paremäärmuslased, keda Saksamaal jälgib sisejulgeolekuteenistus BfV, survestavad juba mitu nädalat Vahemerel pagulaste päästjaid, kellele nad heidavad ette „inimkaubandust“. Alles mõni päev tagasi jälitasid nad kahe abiorganisatsiooni, Piirideta Arstide ja SOS Méditerranée (SOS Vahemeri) laeva. Identitaarse Liikumise laeva toetavad ka Prantsusmaa ja Itaalia aktivistid.

Sea Eye esindaja kritiseeris teravalt C-Stari aktivistide eesmärke. Tema sõnul on tegemist ulatusliku propagandamanöövriga pagulaste ja nende abistajate vastu Vahemerel.