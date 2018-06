Vahemere paadipõgenikke vedaval päästelaeval lubati pärast päevi ebakindlust ja riikidevahelisi vaidlusi randuda

Vahemere paadipõgenikke transportiv laev Aquarius sildus lõpuks Hispaanias, võimaldades enam kui 600 inimesel pärast mitmesajakilomeetrist rännakut Valencia sadamas kanda kinnitada.

Hispaania värske peaminister Pedro Sanchez pakkus üle 1300 kilomeetri rännanud migrantidele varjupaika ning Valencia on kiiresti vastu võtnud hädaolukorra meetmed tegelemaks sisserändajatega, keda keeldusid vastu võtmast nii Itaalia kui Malta, vahendab uudistekanal AlJazeera.

Humanitaarorganisatsiooni SOS Mediterranee, mille pädevuses on nii Piirideta Arstid kui päästelaev ise, aseesimehe Til Rummenhohli sõnul on organisatsiooniliikmed rampväsinud pidevast tööst, mis kaasneb migrantide vastuvõtmisega.

Migrandid on ise segaduses ja ärevil, sest on mitu korda möödunud kuivast maast, ent pole veel kanda saanud kinnitada. Sisserändajatele on vastu tulnud ligi 2300 inimese, nende seas 1000 Punase Risti vabatahtlikku, 400 tõlki ja umbes 450 politseinikku ja korravalvurit.

Suurem osa sisserändajatest on pärit Aafrikast ning veel on ebaselge, kui paljud neist saavad pagulase staatuse, sest paljud on pärit riikidest, mille asüülitaotlejate vastuvõtu osakaal Euroopa Liidus on madal. Migrandid saavad esmalt meditsiinilist abi Punase Risti poolt, millele järgneb registreerimine ning üleviimine politseikontoritesse.