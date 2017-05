Vahemere laevahukkude järel on kadunud ligi 250 inimest

ÜRO põgenikeagentuur (UNHCR) teatas, et pärast kaht mereõnnetust viimastel päevadel Vahemerel on kadunud ja kardetavasti hukkunud ligi 250 inimest.

UNHCR-i sõnul andis üks partneragentuuridest Rahvusvaheline Meditsiinikorpus (IMC) teada laevahukust Liibüa ranniku lähistel pühapäeval, pärast mida jäi kadunuks 163 inimest. Kardetakse, et nad on hukkunud. Teatatakse, et Liibüa rannikuvalve päästis ühe naise ja kuus meest, vahendab Associated Press.

Veel teatab UNHCR, et 82 inimest on kadunud ja arvatavasti hukkunud pärast 132 inimest kandnud kummipaadi uppumist. Umbes 50 inimest päästeti ja viidi Sitsiiliasse Pozzallosse.

Kokku on UNHCR-i andmetel sel aastal teel Põhja-Aafrikast Itaaliasse kadunud ja ilmselt surnud üle 1300 inimese.