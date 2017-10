Vägistajast produtsent Harvey Weinstein visati filmiakadeemiast välja, USA ja Briti politsei alustasid juurdlust

USA filmiakadeemia arvas laupäeval enda ridadest välja produtsent Harvey Weinsteini, keda hulk naisi süüdistab avalikult seksuaalses ahistamises ja vägistamistes.

Oscareid jagav akadeemia märkis pressiteates, et selle 54-liikmeline eestseisus langetas otsuse märksa tugevama ülekaaluga kui nõutav kaks kolmandikku liikmetest.

„Lisaks sellele, et distantseerime end inimesest, kes ei vääri kolleegide lugupidamist, tahame saata sõnumi, et filmitööstuse seksuaalvägivalla ja ahistamise ning sellest sihiliku möödavaatamise ja häbiväärse kaasosaluse aeg on lõppenud,“ teatas akadeemia.

Eelmisel nädalal teatas New Yorgi politsei, et on alustanud Weinsteini suhtes juurdlust seoses 2004. aastal toimunud väidetava vägistamisega. Londoni politsei on alustanud juurdlust näitleja Lysette Anthony avalduse põhjal, kes süüdistab Weinsteini 80.-tel toimunud vägistamises.