Vabariiklaste sõnul toimub senatikomitee hääletus Kavanaugh’ üle täna, nagu oli plaanis

Kavanaugh’ toetajad ja kriitikud jälgivad nüüd hoolega käputäit juhtivaid vabariiklastest senaatoreid, kes peavad otsustama, kas toetada kandidaati pärast päev otsa kestnud kuulamist, kus tunnistusi andsid nii Kavanaugh kui ka teda seksuaalses rünnakus süüdistav California professor Christine Blasey Ford, vahendab CNN.

Kohaliku aja järgi täna hommikul kavas olev hääletus tähendab, et otsusele veel mitte jõudnud vabariiklastest komitee liikmetel, sealhulgas Jeff Flake’il Arizonast, on väga vähe aega avalikult poole valimiseks.

„See pole kellelegi kerge,” ütles Flake ajakirjanikele. „Mõned meist on rääkinud juba tükk aega – samadest küsimustest, ma arvan.”

Küsimusele, kas rohkem aega enne tähtaega aitaks paremini otsusele jõuda, ei osanud Flake vastata.

„Kui on rohkem aega, vaadake, mida rohkem aega on teinud viimasel paaril päeval naeruväärsete süüdistuste mõttes, millest mõned on tagasi võetud. Teised olid lihtsalt anonüümsed, alustame sellest, ja mida see teeb süüdistatavale. Lihtsalt anda rohkem aega. Ma ei tea. Neid asju tuleb kaaluda, kõiki neid asju tuleb kaaluda,” ütles Flake.

Vabariiklastest senaatorid ütlesid ajakirjanikele, et suletud uste taga kohtunud liikmed ütlesid, et komitee hääletus toimub varasema plaani järgi täna hommikul ja esimene protseduuriline hääletus homme. Vabariiklaste juhid tahavad senati täiskogu hääletust teisipäeval, 2. oktoobril.