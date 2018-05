Uut ametiaega alustava Putini varandus on mõistatus – pakkumised ulatuvad 200 miljardi dollarini

Väljaande Up North andmetel on Putinil aga 20 paleed ja villat keisrit väärt sisustusega; 15 helikopterit; 43 lennukit, mille hulgas on reisilennuk, milles on 11 miljonit dollarit maksev ruum, mille on sisustanud juveliirid, ning 100 000 dollarit maksev tualett; 53,7-meetrine jaht disainitud sisustuse, spaa, kose ja veinikeldriga; 11 luksuskäekella; viietekiline jaht, millel on vahtrapuust sammaskäik ja tohutu marmorist vannituba.

Venemaa tapetud opositsiooniliider ja Putini häälekas kriitik Boriss Nemtsov on välja andnud raporti, mille järgi on Putinil mitmeid eralennukeid, helikoptereid ja jahte. Nemtsovi sõnul on 20 riiklikust residentsist, millele Putinil ligipääs on, üheksa ehitatud tema presidendiks olemise ajal.

Nemtsovi andmetel on Putinil neli jahti. 2005. aastal läks jahi Rossija renoveerimine väidetavalt maksma 1,2 miljardit dollarit.

57-meetrise luksusjahi Olympia, mis on väärt 35 miljonit dollarit, kinkis Putinile väidetavalt Chelsea jalgpalliklubi omanik ja oligarh Roman Abramovitš. Venemaa riikliku laevafirma endise juhi sõnul peetakse jahti ülal riigi raha eest.

Venemaa valitsuse väljaande Russia Beyond the Headlines andmetel on Putinil käekell A. Lange & Söhne Tourbograph Perpetual „Pour Le Mérite”, mis maksab pool miljonit dollarit.

2017. aastal oksjonile läinud miljon dollarit maksev käekell Patek Philippe kuulus samuti väidetavalt Putinile, tema nimi oli kaasas käinud dokumentatsioonis. Kreml muidugi eitas seda.

Ühele Siberi poisile ja ühele tehasetöölisele, kes palus mälestuseset, andis Putin väidetavalt käekellad Blancpain väärtusega 10 500 dollarit tükk.

Newsweeki ajakirjanik Ben Judah uuris Putinit oma raamatu jaoks kolm aastat ja väitis, et Putin eelistab rätsepaülikondi ja „rangeid” Valentino lipse.

Russia Beyond the Headlines kinnitas Putini kallist rätsepaülikondade maitset. 2015. aasta artiklis väideti, et president eelistab Kitoni ja Brioni ülikondi, mis valmistatakse algusest lõpuni ühe rätsepa poolt ja mille hinnad algavad 5500 dollarist.

Russia Beyond the Headlinesi teatel on Putinil ka stilist, kes on teda riietanud üle kümne aasta. Stilist eemaldab väidetavalt Putini rõivastelt kõik firmamärgid, et need juhuslikult ajakirjanikele silma ei jääks.

Väljaanne Quartz teatas 2015. aastal, et Putin kandis koos peaminister Dmitri Medvedeviga treenides Loro Piana siidist ja kašmiirist dressipükse hinnaga 1425 dollarit. Kogu trenniriietuse hinnaks pakuti 3200 dollarit.