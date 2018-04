Uus sõda õhus? Iisrael süüdistab Iraani maailma petmises ja tuumaleppe rikkumises

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas täna, et Iisraelil on kindlad andmed selle kohta, et Iraan rikub kolm aastat tagasi sõlmitud tuumakokkulepet.

Netanyahu sõnul on Iisraeli luure saanud enda kätte 55 000 lehekülge tõendusmaterjale selle kohta, et Iraan ei pea kinni 2015. aastal sõlmitud tuumakokkuleppest, mis piirab Iraani tegevust uraani rikastamisel, vahendab BBC. Nüüd väidab Netanyahu, et Iraan on siiski püüdnud luua tuumarelva.

USA president Donald Trump teatas seejärel, et tal on Iraani osas "100 protsenti õigus olnud".

Iraan nõustus tollal leppega sanktsioonide leevendamise nimel. Iraani välisminister seevastu nimetas täna sotsiaalmeedias Netanyahu sõnumit „inimeste lollitamiseks”.

USA president Donald Trump on pikka aega ähvardanud astuda välja Iraani tuumaleppest, väites, et Iraan ei pea sellest kinni. Euroopa Liit on seni kinnitanud, et leppest peetakse kinni.

Netanyahu teatas täna, et Iisraeli käes olevad dokumendid tõestavad, et Iraan on kogu aeg maailmale valetanud.

Pinged Iisraeli ja Iraani vahel muutusid teravaks pärast seda, kui Iraan sekkus Süürias, mis on Iisraeli naaberriik. Iraani on süüdistatud ka selles, et nad varustavad relvadega Hizbollah’i, Iisraeli vana vaenlast, samuti selles, et nad on tarninud relvi palestiinlastele.