Uus paljastusraamat: abid varastavad Trumpi laualt dokumente, et kaitsta riiki ohtlike lolluste eest

Valge Maja personaliülem John Kelly nimetab Woodwardi sõnul Trumpi idioodiks ja segaseks. Kaitseminister James Mattise sõnul on Trumpil asjadest viienda või kuuenda klassi õpilase arusaam. Trumpi endise isikliku advokaadi John Dowdi sõnul on ta „kuradi valetaja”. Dowd ütles Woodwardi teatel Trumpile, et ta lõpetab oranžis kombinesoonis, kui annab tunnistusi Venemaa USA valimistesse sekkumist uurivale eriprokurör Robert Muellerile.

„Ta on idioot. On mõttetu püüda teda veenda midagi tegemata jätma. Ta on käest ära läinud. Me oleme hullumajas,” ütles Kelly väidetavalt ühel personali nõupidamisel. „Ma ei tea isegi, miks keegi meist siin on. See on halvim töö, mis mul on olnud.”

Raamat algab dramaatilise stseeniga. Endine peamajandusnõunik Gary Cohn nägi Ovaalkabineti kirjutuslaual dokumenti, mida pidas ohtlikuks riiklikule julgeolekule. Dokument oleks tõmmanud USA välja kriitilise tähtsusega kaubandusleppest Lõuna-Koreaga. Abid kartsid, et tagajärjed seaksid ohtu ülisalajase riikliku julgeoleku programmi: võime tuvastada Põhja-Korea raketi väljalaskmise vaid seitsme sekundiga.

„Ma varastasin selle tema kirjutuslaualt,” ütles Cohn kolleegile. „Ma ei lasknud tal seda näha. Ta ei näe seda dokumenti kunagi. Pean riiki kaitsma.”

Endine personalisekretär Rob Porter tegi Cohniga koostööd ja kasutas sama taktikat korduvalt, kirjutab Woodward. Lisaks dokumentide otsesele varastamisele Trumpi laualt või nende peitmisele püüdsid nad otsuste tegemist peatada või venitada või juhtida Trumpi tähelepanu kõrvale käskudest, mida pidasid ohuks riiklikule julgeolekule.

„Kolmandik minu tööst oli mõnedele tal olnud tõeliselt ohtlikele ideedele reageerida püüdmine, et anda talle põhjust uskuda, et võib-olla need ei olnudki nii head ideed,” ütles Porter, kelle sõnul tegutsesid tema ja teised endise personaliülema Reince Priebuse vaikival nõusolekul.

Woodward nimetab korduvaid katseid Trumpist mööda minna ei millekski vähemaks kui administratiivseks võimuhaaramiseks.

Woodward kirjeldab, kuidas advokaat Dowd, kes oli kindel, et Trump räägiks ennast sisse, pani ta karmilt proovile – küsis temalt asju, mida küsiks eriprokurör Mueller. Dowdi sõnul kukkus Trump läbi, kuid president leidis ikkagi, et peaks tunnistusi andma.

Woodward kirjutab, et Dowd pidas potentsiaalset ütluste andmist Muellerile täielikuks õudusunenäoks.

Seepeale läksid Dowd ja Trumpi praegune isiklik advokaat Jay Sekulow Muelleri kontorisse ja kandsid prooviküsitluse ette. Nende eesmärk oli väita, et Trump ei saa mingil juhul tunnistusi anda, sest ei ole võimeline tõtt rääkima.

„Ta lihtsalt mõtles midagi välja. See on tema loomuses,” ütles Dowd Muellerile.

Vaatamata Dowdi jõupingutustele jätkas Trump kinnitamist, et võib tunnistusi anda.

„Te saa seda mingil juhul läbi teha. ... Ärge andke tunnistusi. Asi on kas nii või siis oranž kombinesoon,” ütles Dowd Trumpile.

Woodwardi sõnul ei saanud Dowd Trumpile öelda seda, mida mõtles: „Sa oled kuradi valetaja.”

Kogu raamatus kirjeldab Woodward Trumpi kui meest, kelle kinnismõte on tema staatus meedias ja peamiste toetajate hulgas. Trump näib olevat üksildane ja paranoiline. Ta vaatab tihti tunde televiisorit.

Lähimate abide sõnul on Trumpil vihahood ja ta näib nautivat teiste alandamist.

„See mees on vaimselt väärastunud,” ütles Trump peaprokurör Jeff Sessionsi kohta. „Ta on rumal lõunalane.”

Priebuse kohta ütles Trump, et ta on nagu väike rott ja lihtsalt vudib ringi.

Endist New Yorgi linnapead Rudy Giulianit alandas Trump otse näkku, kui Giuliani oli ainus kampaaniameeskonna liige, kes tollast presidendikandidaati televisioonis kaitsma valmis oli pärast video avaldamist, kus Trump kirjeldas naiste seksuaalset ründamist.

„Rudy, sa oled beebi,” ütles Trump mehele, kes on nüüd tema advokaat. „Ma ei ole näinud elus minu halvemat kaitsmist. Nad võtsid sul seal mähkme ära. Sa oled nagu väike beebi, kellel oli vaja mähkmeid vahetada. Millal sinust mees saab?”

Vestluses senaator Lindsey Grahamiga nimetas Trump president Barack Obamat „nõrgaks munniks”, sest Obama ei tegutsenud Süürias, kirjutab Woodward.