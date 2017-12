Uus paljastus Soome parlamendiliikme kohta: aasta tagasi tiris naiskolleegi purjuspäi juustest

Soome parlamendi Põlissoomlasest liige Teuvo Hakkarainen püüdis eelmisel neljapäeval fraktsiooni jõulupeo ajal Eduskunta hoones vägisi naiskolleegi Veera Ruohot suudelda. Nüüd selgub, et eelmisel aastal haaras ta samuti jõulueelsel ajal juustest teisel naiskolleegil Päivi Räsänenil.

Räsänen ei ole tahtnud juhtumist varem rääkida, vahendab Ilta-Sanomat.

„Nüüd on liikunud igasuguseid kuulujutte selle kohta, kuidas Hakkarainen on ahistanud seksuaalselt ja katsunud rindu. Nii ei juhtunud,” ütles Räsänen.

Pealtnägijad rääkisid, et aasta tagasi aset leidnud sündmuste ajal oli Hakkarainen tugevalt purjus. Ta võttis Räsänenil juustest kinni ja ütles pehme keelega Räsäneni nime. Seejärel keerutas Hakkarainen Räsäneni juukseid pidi ringi.

Räsänen ütles Ilta-Sanomatele, et teatas juhtunust Eduskunta esimehele ja Põlissoomlaste fraktsiooni esimehele.

„Rääkisin ka mõnede rahvaesindajatega selleks, et nad võiksid otsida Hakkarainenile mingisugust abi,” ütles Räsänen.

Räsänen mäletab, et juhtunu leidis aset päevasel ajal. Oli ilmselt jõulupidude aeg ja Hakkarainen oli purjus.

„Hakkarainen tuli vastu ja kui ma olin temaga kohakuti, võttis juustest kinni, hakkas keerutama ja tutistas. See andis peanahal tunda,” rääkis Räsänen.

Räsänen mäletab, et Hakkarainenil oli saatja kaasas. Muidu ei oleks ta püsti seisnud.

„Ma ei võtnud seda seksuaalse ahistamisena. Suurim põhjus oli tugev joobeseisund. Ma ei tea, kas tema mõte oli paitada juukseid või mis,” ütles Räsänen.

Hakkarainen oli nii täis ja tema käitumine selline, et Räsäneni arvates mindi üle piiri ja ta teatas asjast spiikrile.

„Hakkarainenil on jõudu, aga selgelt ei suutnud ta ennast kontrollida. Ta peaaegu kukkus,” ütles Räsänen.

Räsäneni sõnul ei mäleta Hakkarainen sellest juhtumist ise midagi. Juhtumil oli aga pealtnägijaid, kes talle rääkisid. Hiljem tuli Hakkarainen alandlikult vabandama ja andis isegi jõulukingi.

Räsänen ütleb, et andis Hakkarainenile andeks ega ole seetõttu tahtnud asjast rääkida.

Räsäneni sõnul on ta Hakkaraineni elu kõrvalt jälginud. Ta on tahtnud anda viimasele vaimset ja hingelist tuge.

„Tundus, et Teuvo oligi üsna pikalt kaine. Ma tunnen, et olen natuke ka arsti rollis,” ütles Räsänen, kes on hariduselt arst.