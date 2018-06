Uus-Meremaale minek läheb kallimaks: turismibuumi all ägav riik kehtestab turismimaksu

Uus-Meremaa valitsus teatas täna, et kehtestab enamikule välisriikide turistidele riiki sisenemise eest 35 dollari (21 euro) suuruse maksu.

Maksust on vabastatud vaid Austraalia ja Vaikse Ookeani Saarte Foorumi riikide kodanikud, samuti kuni kaheaastased lapsed.

Uue lõivu eesmärk on rahastada riigi loodushoidu ja taristut. „On ainult õiglane nõuda pisikest panust, et me saaksime tagada turistidele vajaliku taristu ja kaitsta paremini loodust, mida nad naudivad,” märkis turismiminister Kelvin Davis Reutersile.

Uus-Meremaad on viimastel aastatel tabanud turismibuum. 4,5 miljoni elanikuga riiki külastab praegu juba 3,8 miljonit inimest aastas, mis on ligi 30% rohkem kui 2015. aastal. Oktoobris võimule tulnud leiboristlik partei plaanib muu hulgas jõuliselt piirata kinnisvara müüki välismaalastele.