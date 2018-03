Uus-Meremaal pole Vene spioone, keda välja saata

Samal ajal, kui üle maailma saadetakse solidaarsusest Suurbritanniaga riikidest diplomaate välja, teatasid Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ja välisminister Winston Peters, et ka nemad teeksid seda, aga neil ei ole Vene spioone.

Enam kui sajal Vene diplomaadil, kes on väidetavalt kattevarju all tegutsevad spioonid, on kästud kodumaale naasta vastuseks keemiarelva kasutamisele endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia vastu Inglismaal Salisburys 4. märtsil, vahendab Guardian.

Uus-Meremaa valitsus on rünnaku hukka mõistnud ja toetab rahvusvahelist aktsiooni, kuid teatab, et riigis ei ole selliseid „Vene luureagente”.

Venemaa suursaadik Wellingtonis kutsuti siiski vestlusele, et „korrata meie tõsist muret” Salisbury rünnaku pärast.

„Kui teised riigid on teatanud, et saadavad välja deklareerimata Vene luureagendid, on ametnikud teada andnud, et siin, Uus-Meremaal, ei ole selliseid isikuid, kes sobiksid selle profiiliga. Kui oleks, oleksime me juba samme astunud,” ütles Ardern.