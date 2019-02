Uus-Meremaa võitleb põrgulike metsatulekahjudega: tuhanded evakueeriti

Tulekahju, mis sai alguse kuue päeva eest Nelsoni linna lähedal, ähvardab nüüd Wakefieldi linna, sundides umbes kolme tuhandet inimest oma Tasmaanias asuvast kodust pagema, vahendab uudistekanal BBC.

Tugevad tuuleiilid aitavad tule levikule kaasa ja kohalikud ametnikud hoiatasid, et juba pühapäeval võib põleng jõuda kriitilisse ohupunkti, mis tähendab, et piirkonna kõikidel elanikel (70 000 inimest) tuleb hakata valmistuma halvimaks, jälgida pidevalt tule käiku ja olla valmis igal hetkel oma kodudest lahkuma.

Uus-Meremaa jaoks on tegemist haruldase metsapõlenguga: see on rängim alates 1955. aastast.

Ilmaolud tõotavad kohalike elanike õnnetuseks püsida lähipäevil muutumatuna ja vihma ei lubata põlengupiirkonda nii pea: tulekahju kustutatakse 23 helikopterilt, millelt visatakse alla tonnide viisi vett.