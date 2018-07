Uus-Meremaa peaministri asetäitja mõistis hukka sünteetilised burgerid

Peaministri asetäitja Winston Peters mõistis hukka sünteetilisest Ameerika lihast valmistatud burgeri, mida serveerib Uus-Meremaa kohalik lennufirma Air New Zealand.

Peters ütles, et ta on võltsliha täielik vastane ning Air New Zealand peaks klientidele pakkuma kohalikku toodet. „Meie lennuliin peaks olema selle number üks reklaamija,“ teatas peaministri asendaja. Peters asendab Uus-Meremaa peaministrit Jacinda Ardernit senikaua, kuni Ardern vanemapuhkuselt naaseb.

Air New Zealand pakub sünteetilisest lihast burgerit äriklassi reisijatele, kes sõidavad Los Angelesest Aucklandi. Burgeri saab reisija osta 13 dollari (11,1 eurot) eest.

Petersi juhitud partei liige Mark Patterson avaldas pressiteates, et burger võib ohustada Uus-Meremaa lihaeksporti. „Air New Zealand pakub sünteetilist liha, mida on geneetiliselt moonutatud. See ei ole hea näide Uus-Meremaa firmade koostööst parema heaolu nimel."

Burgerit kritiseeris ka Uus-Meremaa parlamendiliige Nathan Guy, kes kirjutas Twitteris: „Air New Zealandi otsus pakkuda sünteetilist liha valmistab pettumust. Me toodame maitsvamat liha maailmas – GMO-dest ja hormoonidest vaba. Rahvuslik lennufirma peaks meie tooteid pakkuma ja Uus-Meremaad müüma.“