Uus-Meremaa opositsiooniliidri esimene tööpäev: millal sa lapsi plaanid saada?

Kolmapäeval tõmmati Uus-Meremaal vaid päeva Töölispartei esinaisena töötanud Jacinda Ardern skandaali, kui meediaväljaanded uurisid, millal ta rasedaks plaanib jääda.

France 24 vahendab, et Ardern vastas reporteritele, et tegu dilemmaga, millega peavad kokku puutuma paljud töötavad naised.

37-aastase naine lisas veel, et on täiesti lubamatu, et 2017. aastal peavad naised töökohal vastama küsimustele, millal nad lapsi plaanivad saada.

Skandaal puhuti suureks sotsiaalmeedias, kus TV-staar Mark Richardson kommenteeris, et see pole kellegi kuradi asi, kas naine üldse plaanib lapsi saada ning mehed ei pea sarnastele küsimustele vastama.

Isegi Uus-Meremaa peaminister Bill English, kelle Adern septembris valimistel edastada soovib, astus naise kaitseks välja. "Inimesed, kes töötavad avalikkuse kullipilgu all, saavad rohkem kasu toetusest oma poliitikale, kui küsimustest, mis puudutavad nende eraelu," ütles peaminister.

Siiski nentis rünnaku alla sattunud Ardern, et et see on kõikide uus-meremaalaste asi ja õigus teada, enne kui valivad teda peaministriks.