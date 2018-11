Uus-Kaledoonia ei iseseisvu Prantsusmaast

Uus-Kaledoonia (prantsuse keeles Nouvelle-Calédonie) on Prantsusmaa meretagune ala, mis asub Vaikses ookeanis Korallimere idaosas mandri-Prantsusmaast pea 18 000 kilomeetri kaugusel.

175 000 saareelanikust suisa 81 protsenti tuli valima ja neist 56,4 protsenti oli iseseisvumise vastu, mis oli siiski oodatust väiksem edu, arvestades, et avaliku arvamuse küsitluste kohaselt eeldati, et Uus-Kaledoonia suveräänsuse poolt on kõige rohkem 30 protsenti hääletajatest.

„Ma pean teile ütlema, kui uhke ma olen, et oleme lõpuks koos läbinud selle ajaloolise sammu,“ ütles president Emmanuel Macron, kelle sõnul näitas see tulemus rahva usaldust Prantsuse vabariiki.

1988. aasta rahuleppe kohaselt oli prantslastel kohustus referendum korraldada.