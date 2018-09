Uuring: Saksa katoliku preestrid on seksuaalselt rünnanud enam kui 3600 last

Saksamaa piiskoppide konverentsi tellitud raportit oli kavas ametlikult esitleda 25. septembril, kuid mitmed meediaväljaanded avaldasid juba eile selle peamised järeldused, sealhulgas selle, et Saksa preestrid on ligi seitsme aastakümne jooksul seksuaalselt rünnanud enam kui 3600 last, vahendab AFP.

Uuringu autorid hoiatasid, et kuritarvitamise tõeline ulatus võib olla suurem, sest mõned dokumendid on hävitatud või on neid manipuleeritud.

„Me teame seksuaalse kuritarvitamise ulatust, mis on uuringus näidatud. Me oleme sellest kohutatud ja häbistatud,” kommenteeris piiskoppide konverentsi esindaja, piiskop Stephan Ackermann.

Uuringu järgi on Saksamaal aastatel 1946-2014 1670 vaimulikku pannud toime mingis vormis seksuaalse rünnaku 3677 alaealise vastu, teatas Der Spiegel. Enamik ohvritest on olnud poisid.

Üle poole ohvritest on olnud kuritarvitamise ajal kuni 13-aastased, leiti pärast 27 Saksa piiskopkonna 38 000 dokumendi läbiuurimist.

Pedofiilpreestrid viidi sageli üle teise kohta, kuid informatsiooni nende kuritegeliku mineviku kohta ei edastatud.

1670 süüdistatavast võttis kirik distsiplinaarvastutusele vaid 566 ning enamik neist pääses minimaalse karistusega, kirjutas Die Zeit uuringule viidates.

154 juhul ei määratud mingit karistust ja 103 korral said preestrid hoiatuse.

Vaid 38 protsenti süüdistatutest läksid tsiviilkohtu alla.