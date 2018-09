Uuring: rootslasi on valimiste eel pommitatud valeuudistega

Oxfordi internetiinstituudi kuueleheküljelises uuringus „Mapping the 2018 Swedish General Election in Twitter” jõudsid uurijad järeldusele, et üks kolmest artiklist, mida on viimasel ajal jagatud Twitteris ja mis on olnud seotud Rootsi poliitikaga, on olnud „rämpsuudis”, nagu uurijad neid „artikleid” nimetavad, vahendab The Local.

Uurijate sõnul on allikad valeuudiste taga „avaldanud tahtlikult eksitavat, petlikku või ebaõiget informatsiooni, mida esitatakse tõeliste uudistena poliitika, majanduse ja kultuuri kohta”, ning need on sisaldanud „ekstremistliku, sensatsiooni taotleva ja vandenõuteooriaid puudutava materjali erinevaid vorme”.

Uuringus öeldakse ka, et valimiskampaania ajal Rootsi Twitteris ringelnud valeuudiste osakaal oli suurem kui üheski teises uuritud Euroopa riigis ja jäi alla ainult USA viimase aja suuremate valimiste omale.

Uuriti umbes 275 000 säutsu perioodil 8.-17. august, kui poliitiline kampaania Rootsis oli jõudmas haripunkti.